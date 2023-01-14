На Львівщині й Харківщині є влучання в об’єкти критичної інфраструктури

У Львівській та Харківській областях росіяни влучили по об’єктах критичної інфраструктури.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький і Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно Козицький: "Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!".

Реклама:

Дослівно Синєгубов: "Зафіксовано два "прильоти" ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області.

Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється".

Що передувало: Росіяни здійснюють ракетну атаку на Україну. У Дніпрі влучили в житловий будинок, під завалами люди.