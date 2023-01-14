На Львовщине и Харьковщине есть попадания в объекты критической инфраструктуры

Во Львовской и Харьковской областях россияне попали по объектам критической инфраструктуры.

Источник: главы Львовской ОВА Максим Козицкий и Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Дословно Козицкий: "Враг попал по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Возможны перебои в подаче света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!".

Дословно Синегубов: "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в объект критической инфраструктуры в области.

Сейчас применяются аварийные отключения света. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется".

Что предшествовало: Россияне осуществляют ракетную атаку на Украину. В Днепре попали в жилой дом, под завалами люди.