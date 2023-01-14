Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Епіфаній знову проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 16:02
Епіфаній знову проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври
Епіфаній в Успенському соборі 7 січня, фото ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епіфаній 19 січня проведе богослужіння з нагоди Хрещення Господнього в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Джерело: сайт ПЦУ

Дослівно: "Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України ПЦУ отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква України
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Епіфаній
Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній
Епіфаній відхрестився від політичного впливу на ПЦУ: контролювати церкву ніхто не буде
Епіфаній проведе службу в Лаврі на Великдень
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: