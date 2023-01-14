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Епіфаній знову проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 17:02
Епіфаній в Успенському соборі 7 січня, фото ПЦУ

Митрополит ПЦУ Епіфаній 19 січня проведе богослужіння з нагоди Хрещення Господнього в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Джерело: сайт ПЦУ

Дослівно: "Повідомляємо, що урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель Православної церкви України та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври".

Деталі: Зазначається, що належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України ПЦУ отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.

Початок богослужіння о 9 годині ранку.

"Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться в повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • 7 січня митрополит ПЦУ Епіфаній вперше провів різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Теми: ЕпіфанійПравославна Церква України
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