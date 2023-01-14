Епифаний снова проведет богослужение в Успенском соборе Лавры
Митрополит ПЦУ Епифаний 19 января проведет богослужение по случаю Крещения Господня в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Источник: сайт ПЦУ
Дословно: "Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры".
Детали: Отмечается, что надлежащее разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины ПЦУ получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.
Начало богослужения в 9 часов утра.
"Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Приглашаем украинских верующих к совместной молитве", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
- 7 января митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.