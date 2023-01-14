Епифаний снова проведет богослужение в Успенском соборе Лавры

Митрополит ПЦУ Епифаний 19 января проведет богослужение по случаю Крещения Господня в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Источник: сайт ПЦУ

Дословно: "Сообщаем, что торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель Православной церкви Украины и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры".

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Детали: Отмечается, что надлежащее разрешение от Министерства культуры и информационной политики Украины ПЦУ получила, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.

Начало богослужения в 9 часов утра.

"Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением. Приглашаем украинских верующих к совместной молитве", - говорится в сообщении.

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