Україна зберегла цілісність енергосистеми, але дефіцит суттєвий – Укренерго

Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми після ракетної атаки росіян 14 січня, але в системі існує суттєвий дефіцит.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook

Дослівно: "12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго.

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Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий.

Складна ситуація на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше".

Деталі: Кудрицький підкреслив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети – занурити всю країну у холод та темряву.

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Він повідомив, що зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів.

Що передувало: Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Зокрема, росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.