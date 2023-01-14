Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна зберегла цілісність енергосистеми, але дефіцит суттєвий – Укренерго

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 21:55
Україна зберегла цілісність енергосистеми, але дефіцит суттєвий – Укренерго
ілюстративне фото Getty Images

Україна зберегла керованість та цілісність енергосистеми після ракетної атаки росіян 14 січня, але в системі існує суттєвий дефіцит.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook

Дослівно: "12 масована ракетна атака по енергосистемі України. Ціллю російських терористів сьогодні були електростанції, а також підстанції Укренерго.

Реклама:

Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий.

Складна ситуація на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади і триває ліквідація наслідків атаки. Ми робимо все необхідне, щоб відновити енергоживлення якнайшвидше".

Деталі: Кудрицький підкреслив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети – занурити всю країну у холод та темряву.

ВІДЕО ДНЯ

Він повідомив, що зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів.

Що передувало: Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

Зокрема, росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

Теми: енергетикаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
енергетика
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: