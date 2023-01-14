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Украина сохранила целостность энергосистемы, но дефицит существенный – Укрэнерго

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 22:55
иллюстративное фото Getty Images

Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы после ракетной атаки россиян 14 января, но в системе существует существенный дефицит.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook

Дословно: "12 массированная ракетная атака по энергосистеме Украины. Целью российских террористов сегодня были электростанции, а также подстанции Укрэнерго.

Благодаря Силам обороны Украины и мерам, которые принимали энергетики во время ударов, управляемость и целостность энергосистемы сохранена. Однако дефицит в системе существенный.

Сложная ситуация на Харьковщине и Львовщине. Там, а также в других регионах, уже работают ремонтные бригады и продолжается ликвидация последствий атаки. Мы делаем все необходимое, чтобы восстановить энергопитание как можно быстрее".

Детали: Кудрицкий подчеркнул, что скоординированная работа военных и энергетиков не дает возможности врагу достичь главной цели – погрузить всю страну в холод и темноту.

Он сообщил, что сейчас набирает мощность генерация и восстанавливается энергоснабжение для потребителей.

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Что предшествовало: В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

В частности, россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Темы: энергетикаракетный удар
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