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У Дніпрі оголошена триденна жалоба

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 00:19
фото: ДСНС

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Джерело: Дніпровська міська рада

Дослівно: "У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку".

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу 12 осіб загинуло, серед яких 15-річна дівчина, і 64 дістали поранень.

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Теми: Дніпрообстрілвійна
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