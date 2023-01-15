У Дніпрі оголошена триденна жалоба
Неділя, 15 січня 2023, 00:19
У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
Джерело: Дніпровська міська рада
Дослівно: "У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку".
Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу 12 осіб загинуло, серед яких 15-річна дівчина, і 64 дістали поранень.
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