У Дніпрі оголошена триденна жалоба

У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Джерело: Дніпровська міська рада

Дослівно: "У Дніпрі через трагедію на ж/м Перемога оголошена триденна жалоба за загиблими під час ракетної атаки по житловому будинку".

Реклама:

Що передувало: Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.

Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у суботу 12 осіб загинуло, серед яких 15-річна дівчина, і 64 дістали поранень.