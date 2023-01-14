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В Днепре объявлен трехдневный траур

Ольга ГлущенкоСуббота, 14 января 2023, 23:19
В Днепре объявлен трехдневный траур
фото: ГСЧС

В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.

Источник: Днепровский городской совет

Дословно: "В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому".

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Что предшествовало: Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре в субботу 12 человек погибли, среди которых 15-летняя девушка, и 64 получили ранения.

Темы: Днепробстрелвойна
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