В Днепре объявлен трехдневный траур

В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.

Источник: Днепровский городской совет

Дословно: "В Днепре из-за трагедии на ж/м Победа объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому".

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Что предшествовало: Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.

В результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре в субботу 12 человек погибли, среди которых 15-летняя девушка, и 64 получили ранения.