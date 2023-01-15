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У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил

Ольга Глущенко Неділя, 15 січня 2023, 00:35
У ЗСУ немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22 – командувач Повітряних сил
Микола Олещук, скриншот

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, які росіяни запустили 14 січня, і одна з яких влучила у житловий будинок у Дніпрі.

Джерело: командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук

Пряма мова: "14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

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Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги).

Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає.

У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони".

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Деталі: Олещук додав, що маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км.

При її застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

"Лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі", – зазначив командувач повітряників.

Що передувало: Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українська ППО збила російську ракету Х-22, і та впала на будинок у Дніпрі.

Слова Арестовича одразу ж почали поширювати російські пропагандисти.

Нагадаємо: У місті Дніпро влада оголосила триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.

Теми: Збройні силиДніпрообстріл
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