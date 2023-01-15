В ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22 – командующий Воздушных сил
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которые россияне запустили 14 января, и одна из которых попала в жилой дом в Днепре.
Источник: командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук
Прямая речь: "14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.
Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 час. 30 мин. 14 января 2023 года, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).
Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет.
В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна - не сбита средствами противовоздушной обороны".
Детали: Олещук добавил, что масса боевой части Х-22 - около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.
При ее применении с больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.
"Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь идет о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", - отметил командующий воздушников.
Что предшествовало: Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская ПВО сбила российскую ракету Х-22, и та упала на дом в Днепре.
Слова Арестовича сразу же начали распространять российские пропагандисты.
Напомним: В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.