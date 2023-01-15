Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла

У неділю вранці стало відомо, що кількість загиблих у Дніпрі зросла – ДСНС повідомляє про 17 загиблих, а ОВА про 18.

Джерело: ДСНС, голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Дослівно: "Станом на 06:00 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 17 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей)".

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Деталі: У ДСНС повідомили, що триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах.

А також – пошуково-рятувальні роботи і демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Оновлено. Пряма мова Резніченка: "На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73-є поранені – понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї - важкі.

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Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей…"

Більше деталей: За попередніми даними, суботній ворожий удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230.

Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв.

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