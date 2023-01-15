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Количество погибших в Днепре снова возросло

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 15 января 2023, 06:14
Количество погибших в Днепре снова возросло
фото: ГСЧС

В воскресенье утром стало известно, что количество погибших в Днепре возросло - ГСЧС сообщает о 17 погибших, а ОВА о 18.

Источник: ГСЧС, глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Дословно: "По состоянию на 06:00 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей). Погибло 17 человек (из них 1 ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей)".

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Детали: В ГСЧС сообщили, что продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах.

А также - поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.

Обновлено. Прямая речь Резниченко: "На утро имеем 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73-е раненые - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые.

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Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек..."

Больше деталей: По предварительным данным, субботний вражеский удар по жилому дому разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230.

Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено почти 3 500 тонн обломков.

Напомним: Ночью 15 января глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что количество погибших, которых достали из-под завалов дома, возросло до 14 человек.

Предыстория:

  • Россияне ударили по многоэтажному дому в Днепре ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В городе Днепр власти объявили трехдневный траур по погибшим в результате российского ракетного удара.

Темы: ДнепробстрелвойнаГСЧС
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