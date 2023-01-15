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Yasno: Дефіцит генерації електрики величезний, можливі тривалі відключення

Катерина ТищенкоНеділя, 15 січня 2023, 20:17
Київ без світла, фото Назарія Мазилюка, УП

Після масованої ракетної атаки 14 січня дефіцит генерації в енергосистемі величезний, українцям потрібно бути готовими до тривалих відключень.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко в Facebook

Дослівно: "Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо.

Проблема настільки серйозна, що Укренерго значно обмежив обсяги споживання по всій Україні і в Києві зокрема. Колеги тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати. 

Оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Та критична інфраструктура має бути заживлена.

Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими".

Що передувало: Внаслідок ракетної атаки на Україну в суботу постраждали енергетичні об’єкти, є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

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Зокрема, росіяни обстріляли дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

На ранок неділі, 15 січня, в енергосистемі збільшився дефіцит через зупинку або зниження виробітку пошкодженими ТЕС, відбуваються відновлювальні роботи після 12-го ракетного удару РФ.

Теми: електроенергіяенергетикаракетний удар
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