Yasno: Дефицит генерации электричества огромный, возможны длительные отключения

После массированной ракетной атаки 14 января дефицит генерации в энергосистеме огромный, украинцам нужно быть готовыми к длительным отключениям.

Источник: гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook

Дословно: "Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно.

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Проблема настолько серьезная, что Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве в частности. Коллеги держат ситуацию под контролем и ищут решение, чтобы ее стабилизировать.

Операторы систем распределения должны придерживаться этих ограничений, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут применять экстренные отключения. И критическая инфраструктура должна быть заживлена.

Разрушения значительным. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными".

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Что предшествовало: В результате ракетной атаки на Украину в субботу пострадали энергетические объекты, есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

В частности, россияне обстреляли две ТЭС, одна из них прекратила производство электроэнергии.

На утро воскресенья, 15 января, в энергосистеме увеличился дефицит из-за остановки или снижения выработки поврежденными ТЭС, происходят восстановительные работы после 12-го ракетного удара РФ.