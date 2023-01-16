Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вбила ще 18 цивільних, понад 30 поранила

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 січня 2023, 10:15
Росія вбила ще 18 цивільних, понад 30 поранила
Наслідки обстрілу Херсона, фото з Telegram Тимошенка

Російські військові вбили трьох людей та поранили понад 30, у Дніпрі виявлено тіла ще 15 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у суботу.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 15 січня: 

Реклама:
  • Дніпропетровська область – 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по Дніпру 14 січня);
  • Донецька область – 7 поранених;
  • Запорізька область – 9 поранених;
  • Харківська область – 2 поранених;
  • Херсонська область – 3 загиблих, 14 поранених.

Що цьому передувало:

  • У Херсоні російські ворог ударив по будівлі Червоного Хреста, дитячій лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.
  • Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на ранок понеділка кількість загиблих сягнула 36 осіб, з яких – двоє дітей.

Теми: Офіс президентажертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Офіс президента
Заступник Єрмака прокоментував прибутки брата з окупованих сонячних електростанцій
В ОП вважають поки неактуальною ратифікацію Римського статуту
Питання безпеки на Чернігівщині Зеленський доручив заступнику Єрмака
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: