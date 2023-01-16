Росія вбила ще 18 цивільних, понад 30 поранила

Російські військові вбили трьох людей та поранили понад 30, у Дніпрі виявлено тіла ще 15 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у суботу.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 15 січня:

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Дніпропетровська область – 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по Дніпру 14 січня);

Донецька область – 7 поранених;

Запорізька область – 9 поранених;

Харківська область – 2 поранених;

Херсонська область – 3 загиблих, 14 поранених.

Що цьому передувало: