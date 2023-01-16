Росія вбила ще 18 цивільних, понад 30 поранила
Понеділок, 16 січня 2023, 10:15
Російські військові вбили трьох людей та поранили понад 30, у Дніпрі виявлено тіла ще 15 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у суботу.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Деталі: Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 15 січня:
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- Дніпропетровська область – 15 загиблих, 2 поранених (виявлено після ракетного удару по Дніпру 14 січня);
- Донецька область – 7 поранених;
- Запорізька область – 9 поранених;
- Харківська область – 2 поранених;
- Херсонська область – 3 загиблих, 14 поранених.
Що цьому передувало:
- У Херсоні російські ворог ударив по будівлі Червоного Хреста, дитячій лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.
- Внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Дніпра станом на ранок понеділка кількість загиблих сягнула 36 осіб, з яких – двоє дітей.