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Россия убила еще 18 гражданских, более 30 ранила

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 января 2023, 11:15
Последствия обстрела Херсона, фото из Telegram Тимошенко

Российские военные убили трех человек и более 30 ранили, в Днепре обнаружены тела еще 15 погибших в результате ракетного удара в субботу.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 15 января: 

  • Днепропетровская область - 15 погибших, 2 раненых (обнаружено после ракетного удара по Днепру 14 января);
  • Донецкая область – 7 раненых;
  • Запорожская область – 9 раненых;
  • Харьковская область – 2 раненых;
  • Херсонская область – 3 погибших, 14 раненых.

Что этому предшествовало:

  • В Херсоне российские враг ударил по зданию Красного Креста, детской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.
  • В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на утро понедельника количество погибших достигло 36 человек, из которых - двое детей.

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Темы: Офис президентажертвывойна
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