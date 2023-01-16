Россия убила еще 18 гражданских, более 30 ранила

Российские военные убили трех человек и более 30 ранили, в Днепре обнаружены тела еще 15 погибших в результате ракетного удара в субботу.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 15 января:

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Днепропетровская область - 15 погибших, 2 раненых (обнаружено после ракетного удара по Днепру 14 января);

Донецкая область – 7 раненых;

Запорожская область – 9 раненых;

Харьковская область – 2 раненых;

Херсонская область – 3 погибших, 14 раненых.

Что этому предшествовало: