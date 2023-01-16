Россия убила еще 18 гражданских, более 30 ранила
Понедельник, 16 января 2023, 11:15
Российские военные убили трех человек и более 30 ранили, в Днепре обнаружены тела еще 15 погибших в результате ракетного удара в субботу.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Детали: Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 15 января:
- Днепропетровская область - 15 погибших, 2 раненых (обнаружено после ракетного удара по Днепру 14 января);
- Донецкая область – 7 раненых;
- Запорожская область – 9 раненых;
- Харьковская область – 2 раненых;
- Херсонская область – 3 погибших, 14 раненых.
Что этому предшествовало:
- В Херсоне российские враг ударил по зданию Красного Креста, детской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.
- В результате ракетного удара по многоэтажке Днепра по состоянию на утро понедельника количество погибших достигло 36 человек, из которых - двое детей.
ВИДЕО ДНЯ