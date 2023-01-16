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Нардепу от "ЕС" объявили подозрение

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 11:09
Нардепу от ЕС объявили подозрение
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Народному депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову объявили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании.

Источник: НАБУ

Дословно НАБУ: "Двухэтажное жилье дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год), а также 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках не задекларировал народный депутат Украины IX созыва. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении".

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Детали: Бюро традиционно не называет фамилии нардепа, лишь отмечает, что расследование этих фактов начали по публикациям журналистов программы "Схемы".

Однако ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту вероятного недекларирования виллы в Испании сопредседателем фракции "Европейской солидарности" Артуром Герасимовым.

В бюро отметили, что о подозрении нардепу сообщили еще 13 января.

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Но поскольку местонахождение нардепа было неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 УПК Украины.

Предыстория: 

  • В апреле 2021 года "Схемы" сообщили, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года, но говорит, что проинформировал НАПК о "возможных неточностях в декларации".

Темы: НАБУнедвижимостьЕС
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