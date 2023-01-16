Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепу от "ЕС" объявили подозрение

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 12:09
Артур Герасимов. Фото eurosolidarity.org

Народному депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову объявили о подозрении в недекларировании недвижимости в Испании.

Источник: НАБУ

Дословно НАБУ: "Двухэтажное жилье дуплексного типа и паркоместо в провинции Аликанте (Испания) стоимостью 190 тысяч евро (по состоянию на 2013 год), а также 1,6 тысяч долларов на счетах в украинских банках не задекларировал народный депутат Украины IX созыва. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении".

Детали: Бюро традиционно не называет фамилии нардепа, лишь отмечает, что расследование этих фактов начали по публикациям журналистов программы "Схемы".

Однако ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту вероятного недекларирования виллы в Испании сопредседателем фракции "Европейской солидарности" Артуром Герасимовым.

В бюро отметили, что о подозрении нардепу сообщили еще 13 января.

Но поскольку местонахождение нардепа было неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135 УПК Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • В апреле 2021 года "Схемы" сообщили, что сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года, но говорит, что проинформировал НАПК о "возможных неточностях в декларации".

Темы: НАБУнедвижимостьЕС
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Арестович заявил, что увольняется из ОП

48% жителей девяти стран ЕС хотят скорого конца войны, даже ценой потери Украиной территорий

фото "Я что, на кнопку нажимал или в самолете сидел?": журналисты пообщались с оккупантами, причастными к удару по Днепру

ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова

В результате удара по Днепру разрушено более 200 квартир – ОП

Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский

Все новости...
НАБУ
НАБУ объявило в розыск нардепа от "Слуги народа"
Растрата почти 500 млн АРМА: организатор преступной группы объявлен в розыск
Третьему за месяц "слуге народа" объявили подозрение в недостоверном декларировании
Последние новости
11:47
фотоВ правительстве Германии определились с новым министром обороны
11:38
видеоКоличество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян
11:34
видео"Победа нужна и Украине, и Германии": совместное обращение послов в Берлине и Киеве
11:33
Биатлонистка из Львовщины выиграла бронзу на зимней универсиаде в Нью-Йорке
11:31
80% россиян считают СССР хорошим временем – опрос в РФ
11:20
Арестович заявил, что увольняется из ОП
11:19
Прокуратура в Париже отказалась рассматривать обвинения TotalEnergies в помощи армии РФ
11:09
Удар по Днепру: количество погибших возросло до 44
11:00
На Южноукраинской АЭС начала работу постоянная миссия МАГАТЭ
10:50
48% жителей девяти стран ЕС хотят скорого конца войны, даже ценой потери Украиной территорий
Все новости...