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Путін готується до довготривалої війни на виснаження – розвідка

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 січня 2023, 12:37
РОЗБИТА ТЕХНІКА ОКУПАНТІВ, ФОТО ГЕНШТАБУ ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін готується до довготривалої війни на виснаження, адже зрозумів, що не зможе швидко захопити Україну.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України нездійсненний. Тому Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження". 

Деталі: Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що довготривалої війни на виснаження у планах президента РФ не було, однак останні місяці продемонстрували необхідність поставити на "воєнні рейки" Росію та змусити росіян звикнути до думки, що війна буде довготривалою.

Він наголосив, що в України завдання протилежне  – саме 2023-й має стати роком перемоги та докорінної зміни ситуації, тому "ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна".

Що цьому передувало:

  • Українська розвідка повідомляла, що Росія проводить підготовку до довготривалої війни та переводить економіку на "воєнні рейки".

  • Міністр оборони Олексій Резніков ще на початку повномасштабного вторгнення заявляв, що Росія готується до довготривалої війни проти України, накопичуючи ресурси й зводячи оборонні фортифікації на захоплених територіях.

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Теми: РосіярозвідкавійнаПутін
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