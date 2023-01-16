Путін готується до довготривалої війни на виснаження – розвідка

Президент Росії Володимир Путін готується до довготривалої війни на виснаження, адже зрозумів, що не зможе швидко захопити Україну.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України нездійсненний. Тому Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження".

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Деталі: Представник ГУР Андрій Юсов зауважив, що довготривалої війни на виснаження у планах президента РФ не було, однак останні місяці продемонстрували необхідність поставити на "воєнні рейки" Росію та змусити росіян звикнути до думки, що війна буде довготривалою.

Він наголосив, що в України завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком перемоги та докорінної зміни ситуації, тому "ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна".

Що цьому передувало:

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