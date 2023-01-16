Путин готовится к длительной войне на истощение – разведка

Президент России Владимир Путин готовится к длительной войне на истощение, так как понял, что не сможет быстро захватить Украину.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Подготовка России к длительной войне означает понимание врага, что его план быстрого захвата Украины неосуществим. Поэтому Путин теперь рассматривает вариант длительной войны на истощение".

Детали: Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что длительной войны на истощение в планах президента РФ не было, однако последние месяцы продемонстрировали необходимость поставить на "военные рельсы" Россию и заставить россиян привыкнуть к мысли, что война будет длительной.

Он отметил, что у Украины задача противоположная – именно 2023-й должен стать годом победы и коренного изменения ситуации, поэтому "ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна".

Что этому предшествовало:

Украинская разведка сообщала, что Россия проводит подготовку к долговременной войне и переводит экономику на "военные рельсы".

Министр обороны Алексей Резников еще в начале полномасштабного вторжения заявлял, что Россия готовится к долговременной войне против Украины, накапливая ресурсы и возводя оборонительные фортификации на захваченных территориях.