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Россия вывела в Черное море 6 кораблей с тремя десятками "Калибров"

Александр ШумилинПонедельник, 16 января 2023, 12:28
Россия вывела в Черное море 6 кораблей с тремя десятками Калибров
Фото: РИА Новости

В понедельник 16 января в Черном море на боевом дежурстве находится 17 кораблей РФ среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр".

Источник: сообщение ВМС ВСУ

Детали: Указывается, что общий залп 6 носителей составляет около 30 ракет.

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Также на боевом дежурстве в Азовском море находятся 2 корабля, в Средиземном - 9 вражеских кораблей.

Предыстория:

  • 14 января Россия впервые с начала года вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". В тот же день она осуществила массированный ракетный обстрел Украины.

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Темы: Росcияракетный ударфлот
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