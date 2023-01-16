Россия вывела в Черное море 6 кораблей с тремя десятками "Калибров"

В понедельник 16 января в Черном море на боевом дежурстве находится 17 кораблей РФ среди которых 6 носителей крылатых ракет "Калибр".

Источник: сообщение ВМС ВСУ

Детали: Указывается, что общий залп 6 носителей составляет около 30 ракет.

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Также на боевом дежурстве в Азовском море находятся 2 корабля, в Средиземном - 9 вражеских кораблей.

Предыстория:

14 января Россия впервые с начала года вывела в Черное море носители крылатых ракет "Калибр". В тот же день она осуществила массированный ракетный обстрел Украины.