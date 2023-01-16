Удар по будинку в Дніпрі: ЄС обговорює, як реагувати на ознаки ескалації з боку Кремля

В ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав удар "жорстокою, нелюдською атакою".

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"Це ще один приклад того, як путінський режим продовжує розпалювати цей конфлікт і позицією ЄС завжди було реагувати на будь-які ознаки ескалації. Зараз ми говоримо про зростання націлювання на мирних жителів у їхніх домівках після того, як Росія вирішила бити по критичній інфраструктурі, важливій для того, щоб люди могли пережити зиму. Це ще одна ознака того, що режим бажає ескалації і не бажає деескалації", - сказав Стано.

За його словами, у світлі наближення річниці вторгнення ЄС особливо пильно стежить за ситуацією.

"Це питання буде обговорюватися на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС наступного понеділка. Але будь-яка реакція ЄС має бути погоджена 27 державами-членами", - нагадав Стано.

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"Дискусії про те, як реагувати на триваючу агресію і що робити у відповідь на останні ознаки ескалації Кремля тривають", - додав він.

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.