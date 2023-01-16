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Удар по будинку в Дніпрі: ЄС обговорює, як реагувати на ознаки ескалації з боку Кремля

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 15:05
фото ДСНС

В ЄС розцінюють ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі як ознаку ескалації і обговорюють свою можливу відповідь на це.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав удар "жорстокою, нелюдською атакою".

"Це ще один приклад того, як путінський режим продовжує розпалювати цей конфлікт і позицією ЄС завжди було реагувати на будь-які ознаки ескалації. Зараз ми говоримо про зростання націлювання на мирних жителів у їхніх домівках після того, як Росія вирішила бити по критичній інфраструктурі, важливій для того, щоб люди могли пережити зиму. Це ще одна ознака того, що режим бажає ескалації і не бажає деескалації", - сказав Стано.

За його словами, у світлі наближення річниці вторгнення ЄС особливо пильно стежить за ситуацією.

"Це питання буде обговорюватися на майбутній зустрічі глав МЗС країн ЄС наступного понеділка. Але будь-яка реакція ЄС має бути погоджена 27 державами-членами", - нагадав Стано.

"Дискусії про те, як реагувати на триваючу агресію і що робити у відповідь на останні ознаки ескалації Кремля тривають", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

Теми: ДніпровійнаЄС
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