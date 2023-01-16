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Удар по дому в Днепре: ЕС обсуждает, как реагировать на признаки эскалации со стороны Кремля

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 14:05
Удар по дому в Днепре: ЕС обсуждает, как реагировать на признаки эскалации со стороны Кремля
фото ГСЧС

В ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.

Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Он назвал удар "жестокой, бесчеловечной атакой".

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"Это еще один пример того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и позицией ЕС всегда было реагировать на любые признаки эскалации. Сейчас мы говорим о росте нацеливания на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, важной для того, чтобы люди могли пережить зиму. Это еще один признак того, что режим желает эскалации и не желает деэскалации", - сказал Стано.

По его словам, в свете приближения годовщины вторжения ЕС особенно пристально следит за ситуацией.

"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник. Но любая реакция ЕС должна быть согласована 27 государствами-членами", - напомнил Стано.

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"Дискуссии о том, как реагировать на продолжающуюся агрессию и что делать в ответ на последние признаки эскалации Кремля продолжаются", - добавил он.

Как сообщалось, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых трое детей.

Темы: ДнепрвойнаЕС
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