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Удар по дому в Днепре: ЕС обсуждает, как реагировать на признаки эскалации со стороны Кремля

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 15:05
фото ГСЧС

В ЕС расценивают ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре как признак эскалации и обсуждают свой возможный ответ на это.

Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Он назвал удар "жестокой, бесчеловечной атакой".

"Это еще один пример того, как путинский режим продолжает разжигать этот конфликт и позицией ЕС всегда было реагировать на любые признаки эскалации. Сейчас мы говорим о росте нацеливания на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила бить по критической инфраструктуре, важной для того, чтобы люди могли пережить зиму. Это еще один признак того, что режим желает эскалации и не желает деэскалации", - сказал Стано.

По его словам, в свете приближения годовщины вторжения ЕС особенно пристально следит за ситуацией.

"Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече глав МИД стран ЕС в следующий понедельник. Но любая реакция ЕС должна быть согласована 27 государствами-членами", - напомнил Стано.

"Дискуссии о том, как реагировать на продолжающуюся агрессию и что делать в ответ на последние признаки эскалации Кремля продолжаются", - добавил он.

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Как сообщалось, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 40 человек, из которых трое детей.

Темы: ДнепрвойнаЕС
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