В Бахмут відправили майже сотню дронів і десятки Starlink

В Бахмут Донецької області відправили 83 дрони та десятки терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Відправили в Бахмут 83 дрони. Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових. А ще передали десятки Starlink".

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Деталі: Федоров наголосив, що супутниковий зв’язок як ніколи важливий на цій ділянці фронту. Він також закликав долучатися до збору на Армію дронів через платформу United24.

Що цьому передувало:

На Донбасі тривають назапекліші бої за Бахмут та Соледар. Зокрема, 16 січня у ЗСУ повідомили, що протягом доби на Бахмутському напрямку відбулися 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної, а також 38 боєзіткнень.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону та загін "Шаман"