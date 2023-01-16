В Бахмут відправили майже сотню дронів і десятки Starlink
Понеділок, 16 січня 2023, 15:59
В Бахмут Донецької області відправили 83 дрони та десятки терміналів супутникового зв'язку Starlink.
Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова: "Відправили в Бахмут 83 дрони. Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових. А ще передали десятки Starlink".
Деталі: Федоров наголосив, що супутниковий зв’язок як ніколи важливий на цій ділянці фронту. Він також закликав долучатися до збору на Армію дронів через платформу United24.
Що цьому передувало:
- На Донбасі тривають назапекліші бої за Бахмут та Соледар. Зокрема, 16 січня у ЗСУ повідомили, що протягом доби на Бахмутському напрямку відбулися 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної, а також 38 боєзіткнень.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону та загін "Шаман"