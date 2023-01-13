Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар
П'ятниця, 13 січня 2023, 21:49
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону та загін "Шаман", а також подякував воїнам "Кракена" за знищення ворога в районі Соледара.
Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні
Пряма мова: "Я дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледара. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО і підрозділу "Шаман", які мужньо боронять Бахмут".
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Деталі: Зеленський наголосив, що важка битва за Донбас, у тому числі за Соледар, Бахмут та Кремінну, триває.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.
- Ввечері 13 січня Генштаб України повідомив, що битва за Соледар триває.
- Раніше Володимир Зеленський відзначив дві бригади, які утримують позиції у Соледарі Донецької області та завдають відчутних втрат росіянам.