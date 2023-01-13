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Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 21:49
Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар
Скрін з відеозвернення 13 січня

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону та загін "Шаман", а також подякував воїнам "Кракена" за знищення ворога в районі Соледара.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні 

Пряма мова: "Я дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледара. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО і підрозділу "Шаман", які мужньо боронять Бахмут".

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Деталі: Зеленський наголосив, що важка битва за Донбас, у тому числі за Соледар, Бахмут та Кремінну, триває.

Що цьому передувало:

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Теми: БахмутСоледарЗеленськийпрезидент
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