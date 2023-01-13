Зеленський розповів, які підрозділи боронять Бахмут та Соледар

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Бахмут боронять, зокрема, бійці Інтернаціонального легіону та загін "Шаман", а також подякував воїнам "Кракена" за знищення ворога в районі Соледара.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Я дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії по знищенню ворога в районі Соледара. Я дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО і підрозділу "Шаман", які мужньо боронять Бахмут".

Деталі: Зеленський наголосив, що важка битва за Донбас, у тому числі за Соледар, Бахмут та Кремінну, триває.

Що цьому передувало:

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.

Ввечері 13 січня Генштаб України повідомив, що битва за Соледар триває.

Раніше Володимир Зеленський відзначив дві бригади, які утримують позиції у Соледарі Донецької області та завдають відчутних втрат росіянам.