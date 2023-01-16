Окупанти 134 рази обстріляли Соледар, на Бахмут не припиняються штурми

Протягом минулої доби російські війська 134 рази обстріляли Соледар Донецької області, де точаться бої.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "На самому Бахмутському напрямку відбулися 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної, відбулися 38 боєзіткнень. Безпосередньо Соледар – 134 рази обстріляв ворог. Також ворог пробує проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку".

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Деталі: Череватий також розповів, що на східному фронті з сторони Росії воюють як морські піхотинці, так і найманці ОЗУ "Вагнера", які здебільшого є колишніми в’язнями. Ворог, за його словами, атакує невеликими піхотними групами і намагається виснажити оборону України.

Передісторія:

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Соледар.

Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що бої за Соледар Донецької області тривають, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.