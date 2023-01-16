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Окупанти 134 рази обстріляли Соледар, на Бахмут не припиняються штурми

"Українська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 14:31
Фото: Генштаб

Протягом минулої доби російські війська 134 рази обстріляли Соледар Донецької області, де точаться бої.

Джерело: речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "На самому Бахмутському напрямку відбулися 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної, відбулися 38 боєзіткнень. Безпосередньо Соледар – 134 рази обстріляв ворог. Також ворог пробує проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку".

Деталі: Череватий також розповів, що на східному фронті з сторони Росії воюють як морські піхотинці, так і найманці ОЗУ "Вагнера", які здебільшого є колишніми в’язнями.  Ворог, за його словами, атакує невеликими піхотними групами і намагається виснажити оборону України.

Передісторія:

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не розповсюджувати неперевірену інформацію про бої за Соледар.
  • Міністерство оборони Росії зробило офіційну заяву про захоплення міста Соледар Донецької області.
  • Генштаб ЗСУ повідомив, що бої за Соледар Донецької області тривають, незважаючи на заяву Міноборони Росії про нібито захоплення міста.

Теми: ДонбасСоледарБахмут
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