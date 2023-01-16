В Бахмут отправили почти сотню дронов и десятки Starlink

В Бахмут Донецкой области отправили 83 дрона и десятки терминалов спутниковой связи Starlink.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Отправили в Бахмут 83 дрона. Mavic, Matrice, Autel от Армии дронов будут глазами и помощниками украинских военных. А еще передали десятки Старлинков".

Детали: Федоров отметил, что спутниковая связь как никогда важна на этом участке фронта. Он также призвал участвовать в сборе на Армию дронов через платформу United24.

Что этому предшествовало: