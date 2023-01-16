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В Бахмут отправили почти сотню дронов и десятки Starlink

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 января 2023, 14:59
В Бахмут отправили почти сотню дронов и десятки Starlink
Фото из Telegram Федорова

В Бахмут Донецкой области отправили 83 дрона и десятки терминалов спутниковой связи Starlink.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Отправили в Бахмут 83 дрона. Mavic, Matrice, Autel от Армии дронов будут глазами и помощниками украинских военных. А еще передали десятки Старлинков". 

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Детали: Федоров отметил, что спутниковая связь как никогда важна на этом участке фронта. Он также призвал участвовать в сборе на Армию дронов через платформу United24.

Что этому предшествовало: 

  • На Донбассе продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Соледар. В частности, 16 января в ВСУ сообщили, что в течение суток на Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, произошли 38 боестолкновений.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмут защищают, в частности, бойцы Интернационального легиона и отряд "Шаман"

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Темы: Федоровтехнологиибеспилотникиинтернет
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