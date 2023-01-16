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Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі трьох областей – Генштаб

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 17:54
Армія РФ завдала ударів по цивільній інфраструктурі трьох областей – Генштаб
Залп, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У 327 добу повномасштабної війни, 16 січня, російські загарбники завдали удари по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей, обстрілювали інші території, а українські ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, 8 районів зосередження військових РФ, їхні склади.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка 16.01.2023

Дослівно: "Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення...

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Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога".

Деталі: Генштаб ЗСу зазначає, що високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено, але поблизу українського кордону почалися навчання білоруських і російських авіапідрозділів.

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В той же час, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Теми: війнаРосіяГенштаб
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