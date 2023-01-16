Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре трех областей – Генштаб

В 327 сутки полномасштабной войны, 16 января, российские захватчики нанесли удары по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, обстреливали другие территории, а украинские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения военных РФ, их склады.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника 16.01.2023

Дословно: "Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения...

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага".

Детали: Генштаб ВС отмечает, что высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено, но вблизи украинской границы начались учения белорусских и российских авиаподразделений.

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В то же время, танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополя Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка на Сумщине.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крохмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись, в частности, Раздоловка, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. А всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное, Гуляйполе и Каменское в Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львовское, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомыс и Херсон.