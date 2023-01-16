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Зеленський пережив більше 12 замахів з початку російського вторгнення – The Independent

Альона Мазуренко Понеділок, 16 січня 2023, 20:58
фото: ОП

Директор ЦРУ Білл Бернс під час візиту в Україну попереджав президента Володимира Зеленського про загрозу вбивства на таємній зустрічі перед вторгненням Росії.

Джерело: The Independent

Деталі: Інформацію про це описує у власній книзі "Битва його життя: всередині Білого дому Джо Байдена" Кріс Віппл - автор книг про адміністрації різних президентів США.

Бернс приїжджав до Києва перед початком війни, щоб повідомити Зеленському про російський план його вбивства і "перевірити реальність", у якій жив Зеленський, адже ставлення Зеленського до попереджень США були досить незвичними.

За його словами, Байден доручив директору ЦРУ - колишньому послу США в Росії - надати Зеленському "точні деталі російських змов": "Це негайно привернуло увагу Зеленського; він був приголомшений, протверезілий цією новиною".

З посиланням на "українських офіційних осіб" зазначається, що Зеленський пережив більше 12 окремих замахів на його життя з боку російських сил з початку війни в лютому 2022 року.

За словами Віппла, щонайменше дві з цих історій успіху відбулися завдяки розвідданим США, якими поділився Бернс під час свого візиту до Києва: "Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У березні 2022 року британське видання "The Times" повідомляло, від початку російсько-української війни президент Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху.

Водночас, 9 березня радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що таких замахів було більше 10. 

Теми: ЗеленськийСШАрозвідкавійна
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