Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 20:58
фото: ОП

Директор ЦРУ Билл Бернс во время визита в Украину предупреждал президента Владимира Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением России.

Источник: The Independent

Детали: Информацию об этом описывает в собственной книге "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" Крис Уиппл - автор книг об администрациях различных президентов США.

Отмечается, что Бернс приезжал в Киев перед началом войны, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства и "проверить реальность", в которой жил Зеленский, ведь отношение Зеленского к предупреждениям США были довольно необычными.

По словам Уиппла, Байден поручил директору ЦРУ - бывшему послу США в России - предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров": "Это немедленно привлекло внимание Зеленского; он был ошеломлен, отрезвленный этой новостью".

Со ссылкой на "украинских официальных лиц" отмечается, что Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.

Уиппл пишет, что две из этих историй успеха произошли благодаря разведданным США, которыми поделился Бернс во время своего визита в Киев: "Разведданные были настолько детальными, что помогли бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь".

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: В марте 2022 годі британское издание "The Times" сообщало, что с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения. 

В то же время, 9 марта советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что таких покушений было более 10. 

Темы: ЗеленскийСШАразведкавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Германии на протесте экоактивистов задержали Грету Тунберг

Путин дал добро на выход России из договоров Совета Европы

дополненоЗалужный впервые встретился с Милли, выехав за границу

Бывший депутат из партии Януковича стал мэром российского Белгорода 

Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль

Количество погибших от удара по дому в Днепре возросло до 45, поиски длились 69 часов

Все новости...
Зеленский
Сергей Рахманин: После победы нас ждет перестройка политического рельефа. Существующие партии либо обновятся, либо исчезнут
Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский
Зеленский анонсировал активную дипломатию, которая несет "оборонные плоды"
Последние новости
20:53
Премьер Нидерландов подтвердил намерения передать Украине ЗРК Patriot
20:40
Какие зарплаты у учителей и директоров: данные по регионам
20:37
Киев и Прага договорились о привлечении чешского бизнеса для восстановления Украины
20:35
Американцы пообещали подготовить кадры для Patriot за 10 недель - Резников
20:35
Шольц считает, что Германия сможет избежать рецессии в этом году
20:16
В Украине погиб доброволец из Канады, который участвовал и в Евромайдане
20:01
В Одесской области "очень существенный" дефицит электроэнергии - ДТЭК
19:38
Нидерланды могут предоставить Украине ЗРК Patriot - Bloomberg
19:22
АРМА не отчитывается об арестованных российских активах из-за необходимости "применения интеллектуальных усилий"
19:11
Зеленский: премьер Италии "вскоре" посетит Украину
Все новости...