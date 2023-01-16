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Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 19:58
Зеленский пережил более 12 покушений с начала российского вторжения – The Independent
фото: ОП

Директор ЦРУ Билл Бернс во время визита в Украину предупреждал президента Владимира Зеленского об угрозе убийства на тайной встрече перед вторжением России.

Источник: The Independent

Детали: Информацию об этом описывает в собственной книге "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена" Крис Уиппл - автор книг об администрациях различных президентов США.

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Отмечается, что Бернс приезжал в Киев перед началом войны, чтобы сообщить Зеленскому о российском плане его убийства и "проверить реальность", в которой жил Зеленский, ведь отношение Зеленского к предупреждениям США были довольно необычными.

По словам Уиппла, Байден поручил директору ЦРУ - бывшему послу США в России - предоставить Зеленскому "точные детали российских заговоров": "Это немедленно привлекло внимание Зеленского; он был ошеломлен, отрезвленный этой новостью".

Со ссылкой на "украинских официальных лиц" отмечается, что Зеленский пережил более 12 отдельных покушений на его жизнь со стороны российских сил с начала войны в феврале 2022 года.

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Уиппл пишет, что две из этих историй успеха произошли благодаря разведданным США, которыми поделился Бернс во время своего визита в Киев: "Разведданные были настолько детальными, что помогли бы силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных российских покушения на его жизнь".

Что было ранее: В марте 2022 годі британское издание "The Times" сообщало, что с начала российско-украинской войны президент Владимир Зеленский пережил как минимум три попытки покушения. 

В то же время, 9 марта советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал, что таких покушений было более 10. 

Темы: ЗеленскийСШАразведкавойна
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