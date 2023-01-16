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Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 22:54
Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України намагаються зменшити потенціал російської армії, тоді як Росія хоче перехопити ініціативу у війні.

Джерело: Володимир Зеленський у відеозверненні до українців

Пряма мова: "Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі: взаємодія з нашими партнерами, протидія ракетному терору, можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв.

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Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення.

Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили.

Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія.

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Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі – мінус їхні склади, штаби, комунікації".

Деталі: Разом із тим, Зеленський сказав, що "Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні", а характер бойових дій на фронті "потребує нових рішень в оборонному постачанні".

Президент також згадав, що цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту.

Пряма мова: "Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність.

Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово. Україна поверне своє і своїх".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаставка
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