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Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 23:54
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины пытаются уменьшить потенциал российской армии, тогда как Россия хочет перехватить инициативу в войне.

Источник: Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь: "Провел очередное заседание Ставки. Вопросы именно такие: взаимодействие с нашими партнерами, противодействие ракетному террору, возможные сценарии действий врага и наше реагирование на каждый из вероятных сценариев.

Были доклады командующих, руководителей разведок. Были и необходимые решения.

Отдельно и подробно рассмотрели ситуацию на Донецком направлении. Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы.

Также рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия.

Ежедневно и еженощно действуем, чтобы уменьшить потенциал врага: каждый день и каждую ночь – минус их склады, штабы, коммуникации".

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Детали: Вместе с тем, Зеленский сказал, что "Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне", а характер боевых действий на фронте "требует новых решений в оборонном снабжении".

Президент также упомянул, что на этой неделе, 20 января, будет День почтения памяти защитников Донецкого аэропорта.

Прямая речь: "Сегодня уже начали вспоминать ту оборону, тот героизм наших людей. Бои шли с мая 14-го года. Последний защитник вышел из ДАПа 23 января 15-го года. И оборона была такой, что весь мир еще тогда должен был бы увидеть, что означает украинская несокрушимость.

Я уверен: украинский флаг вернется и в Донецкий аэропорт, и в Донецк, и в другие города и села нашего Донбасса и другой временно оккупированной территории. Временно – это ключевое слово. Украина вернет свое и своих".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаставка
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