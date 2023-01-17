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Внаслідок удару по Дніпру зруйновано понад 200 квартир – ОП

"Українська правда"Вівторок, 17 січня 2023, 00:29
Внаслідок удару по Дніпру зруйновано понад 200 квартир – ОП
Зруйнований будинок у Дніпрі, фото з Telegram ОПУ

У багатоповерховому будинку, в який 14 січня влучила російська ракета, зруйновано понад 200 квартир, жителів помешкання відселили.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину, де оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі. Разом з ним місце трагедії відвідав генеральний прокурор Андрій Костін.

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Тимошенко наголосив, що нині головне завдання – допомогти всім, хто постраждав унаслідок ворожого ракетного удару.

Тимошенко разом з чиновниками на місці трагедії
Тимошенко разом з чиновниками на місці трагедії
фото: ОПУ у Telegram

Пряма мова: "Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку".

Більше деталей: За словами Тимошенка, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих.

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"На зараз загиблих 40 осіб. Щодо травмованих, то є декілька тих, хто справді у важкому стані, серед них – одна дитина", – розповів він.

фото ОПУ
Рятувальники розбирають руїни
фото: ОПУ у Telegram

Тимошенко повідомив, що у Дніпрі на базі адміністрації Соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі "єдиного вікна", де жителі постраждалого будинку можуть оформити всі документи та отримати допомогу.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Далі працюватимуть експерти та зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку. Вже сьогодні (16 січня – ред.) в під’їздах, що вціліли, було відновлено електропостачання. Дякуємо всім рятувальникам, волонтерам і містянам", – додав він.

Передісторія:

Теми: Дніпроракетний ударТимошенко
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