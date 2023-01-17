В результате удара по Днепру разрушено более 200 квартир – ОП

В многоэтажном доме, в который 14 января попала российская ракета, разрушено более 200 квартир, жителей помещения отселили.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область, где осмотрел разрушенный многоэтажный дом в Днепре. Вместе с ним место трагедии посетил генеральный прокурор Андрей Костин.

Тимошенко отметил, что сейчас главная задача – помочь всем, кто пострадал в результате вражеского ракетного удара.

Тимошенко вместе с чиновниками на месте трагедии фото: ОПУ в Telegram

Прямая речь: "Отселен практически весь дом. Сейчас и город, и область подготовили много мест для временного размещения всех семей. Будет решение городской и областной власти по материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало. Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша самая главная задача – расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома".

Больше деталей: По словам Тимошенко, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших.

"На сейчас погибших 40 человек. Относительно травмированных, то есть несколько тех, кто действительно в тяжелом состоянии, среди них – один ребенок", – рассказал он.

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Спасатели разбирают руины фото: ОПУ в Telegram

Тимошенко сообщил, что в Днепре на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета действует центр в формате "единого окна", где жители пострадавшего дома могут оформить все документы и получить помощь.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Далее будут работать эксперты и сделают оценку относительно возможности восстановления дома. Уже сегодня (16 января – ред.) в подъездах, которые уцелели, было восстановлено электроснабжение. Спасибо всем спасателям, волонтерам и горожанам", – добавил он.

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