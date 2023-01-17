ЦНС: У Каховці медзаклад перестав обслуговувати цивільних, щоб лікувати окупантів

У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області медичний заклад припинив обслуговування цивільних осіб. Заклад перепрофільовують для потреб окупантів, яких лікуватимуть завезені з Росії медики.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер в м. Каховка, що на Херсонщині, перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування російських військових. Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Зокрема, нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області".

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Деталі: У ЦНС також повідомили, що лікарні, які знаходяться на ТОТ, отримали розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.

"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", – йдеться у повідомленні Спротиву.

Нагадаємо: Нещодавно ЦНС повідомляв, що російські військові планують здійснити обстріл лікарні на тимчасово окупованій Луганщині, щоб дискредитувати ЗСУ.