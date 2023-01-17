ЦНС: В Каховке медучреждение перестало обслуживать гражданских, чтобы лечить оккупантов

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка, что на Херсонщине, перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения российских военных. Для оказания услуг привлекают российских врачей, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу, что в Запорожской области".

Детали: В ЦНС также сообщили, что больницы, которые находятся на ВОТ, получили распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", – говорится в сообщении Сопротивления.

Напомним: Недавно ЦНС сообщал, что российские военные планируют осуществить обстрел больницы на временно оккупированной Луганщине, чтобы дискредитировать ВСУ.