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ЦНС: В Каховке медучреждение перестало обслуживать гражданских, чтобы лечить оккупантов

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 03:45
Больница на ВОТ, фото УНИАН

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение прекратило обслуживание гражданских лиц. Заведение перепрофилируют для нужд оккупантов, которых будут лечить завезенные из России медики.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка, что на Херсонщине, перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения российских военных. Для оказания услуг привлекают российских врачей, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу, что в Запорожской области".

Детали: В ЦНС также сообщили, что больницы, которые находятся на ВОТ, получили распоряжение о приоритетном обслуживании российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", – говорится в сообщении Сопротивления.

Напомним: Недавно ЦНС сообщал, что российские военные планируют осуществить обстрел больницы на временно оккупированной Луганщине, чтобы дискредитировать ВСУ.

Темы: лекарстваоккупация
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