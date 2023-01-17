"Я що, на кнопку натискав чи в літаку сидів?": журналісти поспілкувались з окупантами, причетними до удару по Дніпру

Служба безпеки України встановила 6 російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. З деякими з них журналісти змогли поспілкуватись.

Джерела: видання "Важливі історії", пресслужба СБУ

Деталі: СБУ встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня.

За фактами воєнного злочину РФ слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Згідно з попередніми даними слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Голенков Дмитро, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

Журналісти "Важливих історій" знайшли у соціальних мережах профілі російських військових та встановили населені пункти, в яких вони народились. До декого з них журналістам вдалося додзвонитись та запитати про ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.

Полковник Олег Тимошин, 51 рік ВІДЕО ДНЯ Фото із соціальної мережі

Тимошин родом з міста Оленегорськ у Мурманській області.

Майор Олексій Іваненко, 35 років Фото із соціальної мережі

Іваненко родом з міста Морозовськ у Ростовській області.

Дмитро Голенков, 44 роки Фото із соціальної мережі

Голенков родом із селища Погар у Брянській області.

Дінар Назиров, 37 років Фото із соціальної мережі

Назиров родом з міста Бугульма, Татарстан.

Євген Поцілуєв, 41 рік Фото із соціальної мережі

Поцілуєв родом із села В'язівка у Волгоградській області.

Денис Григор'єв, 40 років Фото із соціальної мережі

Григор'єв родом з міста Костанай у Казахстані.

Більше деталей: У розмові з журналістами Олексій Іваненко заявив, що не знає, що сталося в Дніпрі, бо не стежить за новинами.

"Я звільнився з армії три роки тому після того, як мені пробили голову. Вийшов на пенсію, займаюся зараз асенізаторством", – розповів він.

На запитання, що він думає про те, що СБУ порушила проти нього кримінальну справу, Іваненко відповів: "Чудово, мені тепер йти здаватися?".

Іваненко розповів, що про інших військових зі списку СБУ "чув давно", окрім Олега Тимошина, якого, за його словами, він не знає. Про війну РФ проти України Іваненко "нічого не думає", оскільки "вже нема чим думати".

На запитання про причетність до обстрілу в Дніпрі, Дінар Назиров відповів, що він "лісовик із лісового господарства".

"Не ходіть у моєму лісі і не лякайте білок", – порадив він журналістам, після чого кинув слухавку.

Найбільше з усіх зі ЗМІ говорив Дмитро Голенков. За версією СБУ, Голенков – начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи.

У відповідь на запитання про причетність до обстрілу в Дніпрі, він поставив кореспондентці зустрічне запитання про те, кому належить Крим:

"Зачекайте з обстрілом Дніпропетровська. Я все розумію, що ви хочете у мене запитати. Але я людина Російської Федерації, Конституція Російської Федерації для мене дуже важлива. Я хочу у вас як у журналіста запитати, навіщо ви мені телефонуєте і говорите мені про те, що Крим... як би по-іншому. Ні. Ви маєте сказати тоді Крим – це Росія. Чому ви так не говорите? <...>

Я сказав, що чотири суб'єкти і Крим це наші. До чого тут Україна? Я взагалі Україну не чіпаю. Україна – це інша самостійна держава. Вона ж обстрілює нашу територію - Російську Федерацію, Донецьку, Херсонську, Запорізьку область, Крим обстрілює. Чому ви про це мене не питаєте? <...> Ви, дівчино, напевно, з України. У Росії журналісти не ставлять таких запитань. Журналісти взагалі запитань не ставлять".

Після наполегливих спроб журналістки отримати відповідь з приводу обстрілу Дніпра, Голенков обурився: "Що, я прямо, бл**ь, на кнопку натискав або в цьому літаку сидів? <...> Крим усе одно наш і все інше наше. Чого ти хочеш від нас?".

На запитання, чи не шкода йому людей, які загинули у Дніпрі, чоловік відповів: "Які люди? Про що ти взагалі говориш, я не розумію?".

Потім Голенков сказав, що Україна – це "регіон Росії. Один єдиний регіон Росії. Ви навіть різними регіонами не будете". А наприкінці розмови додав: "І все інше буде наше. До побачення, дівчино".

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