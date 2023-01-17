"Я что, на кнопку нажимал или в самолете сидел?": журналисты пообщались с оккупантами, причастными к удару по Днепру

Служба безопасности Украины установила 6 российских оккупантов, которые причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре. С некоторыми из них журналисты смогли пообщаться.

Источники: издание "Важные истории", пресс-служба СБУ

Детали: СБУ установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

По фактам военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Согласно предварительным данным следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Журналисты "Важных историй" нашли в социальных сетях профили российских военных и установили населенные пункты, в которых они родились. К некоторым из них журналистам удалось дозвониться и спросить о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре.

Полковник Олег Тимошин, 51 год ВИДЕО ДНЯ Фото из социальной сети

Тимошин родом из города Оленегорск в Мурманской области.

Майор Алексей Иваненко, 35 лет Фото из социальной сети

Иваненко родом из города Морозовск в Ростовской области.

Дмитрий Голенков, 44 года Фото из социальной сети

Голенков родом из поселка Погар в Брянской области.

Динар Назиров, 37 лет Фото из социальной сети

Назиров родом из города Бугульма, Татарстан.

Евгений Поцелуев, 41 год Фото из социальной сети

Поцелуев родом из села Вязовка в Волгоградской области.

Денис Григорьев, 40 лет Фото из социальной сети

Григорьев родом из города Костанай в Казахстане.

Больше деталей: В разговоре с журналистами Алексей Иваненко заявил, что не знает, что произошло в Днепре, потому что не следит за новостями.

"Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством", - рассказал он.

На вопрос, что он думает о том, что СБУ возбудила против него уголовное дело, Иваненко ответил: "Отлично, мне теперь идти сдаваться?".

Иваненко рассказал, что о других военных из списка СБУ "слышал давно", кроме Олега Тимошина, которого, по его словам, он не знает. О войне РФ против Украины Иваненко "ничего не думает", поскольку "уже нечем думать".

На вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, Динар Назиров ответил, что он "лесовик из лесного хозяйства".

"Не ходите в моем лесу и не пугайте белок", - посоветовал он журналистам, после чего бросил трубку.

Дольше всех со СМИ говорил Дмитрий Голенков. По версии СБУ, Голенков - начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы.

В ответ на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, он задал корреспондентке встречный вопрос о том, кому принадлежит Крым:

"Подождите с обстрелом Днепропетровска. Я все понимаю, что вы хотите у меня спросить. Но я человек Российской Федерации, Конституция Российской Федерации для меня очень важна. Я хочу у вас как у журналиста спросить, зачем вы мне звоните и говорите мне о том, что Крым... как бы по-другому. Нет. Вы должны сказать тогда Крым - это Россия. Почему вы так не говорите? <...>

Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. При чем здесь Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина - это другое самостоятельное государство. Она же обстреливает нашу территорию - Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливает. Почему вы об этом меня не спрашиваете? <...> Вы, девушка, наверное, из Украины. В России журналисты не задают таких вопросов. Журналисты вообще вопросов не задают".

После настойчивых попыток журналистки получить ответ по поводу обстрела Днепра, Голенков возмутился: "Что, я прямо, бл**ь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас?".

На вопрос, не жалко ли ему людей, которые погибли в Днепре, мужчина ответил: "Какие люди? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю?".

Затем Голенков сказал, что Украина - это "регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете". А в конце разговора добавил: "И все остальное будет наше. До свидания, девушка".

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