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"Я что, на кнопку нажимал или в самолете сидел?": журналисты пообщались с оккупантами, причастными к удару по Днепру

"Украинская правда"Вторник, 17 января 2023, 08:23
Спасатели разбирают руины в Днепре. ФОТО: ОПУ В TELEGRAM

Служба безопасности Украины установила 6 российских оккупантов, которые причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре. С некоторыми из них журналисты смогли пообщаться.

Источники: издание "Важные истории", пресс-служба СБУ

Детали: СБУ установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

По фактам военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Согласно предварительным данным следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

  • командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;
  • командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;
  • начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;
  • штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;
  • инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

Журналисты "Важных историй" нашли в социальных сетях профили российских военных и установили населенные пункты, в которых они родились. К некоторым из них журналистам удалось дозвониться и спросить о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре.

 

Полковник Олег Тимошин, 51 год

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Фото из социальной сети

Тимошин родом из города Оленегорск в Мурманской области.

Майор Алексей Иваненко, 35 лет
Майор Алексей Иваненко, 35 лет
Фото из социальной сети

Иваненко родом из города Морозовск в Ростовской области.

Дмитрий Голенков, 44 года
Дмитрий Голенков, 44 года
Фото из социальной сети

Голенков родом из поселка Погар в Брянской области.

Динар Назиров, 37 лет
Динар Назиров, 37 лет
Фото из социальной сети

Назиров родом из города Бугульма, Татарстан.

Евгений Поцелуев, 41 год
Евгений Поцелуев, 41 год
Фото из социальной сети

Поцелуев родом из села Вязовка в Волгоградской области.

Денис Григорьев, 40 лет
Денис Григорьев, 40 лет
Фото из социальной сети

Григорьев родом из города Костанай в Казахстане.

Больше деталей: В разговоре с журналистами Алексей Иваненко заявил, что не знает, что произошло в Днепре, потому что не следит за новостями.

"Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством", - рассказал он.

На вопрос, что он думает о том, что СБУ возбудила против него уголовное дело, Иваненко ответил: "Отлично, мне теперь идти сдаваться?".

Иваненко рассказал, что о других военных из списка СБУ "слышал давно", кроме Олега Тимошина, которого, по его словам, он не знает. О войне РФ против Украины Иваненко "ничего не думает", поскольку "уже нечем думать".

На вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, Динар Назиров ответил, что он "лесовик из лесного хозяйства".

"Не ходите в моем лесу и не пугайте белок", - посоветовал он журналистам, после чего бросил трубку.

Дольше всех со СМИ говорил Дмитрий Голенков. По версии СБУ, Голенков - начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы.

В ответ на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, он задал корреспондентке встречный вопрос о том, кому принадлежит Крым:

"Подождите с обстрелом Днепропетровска. Я все понимаю, что вы хотите у меня спросить. Но я человек Российской Федерации, Конституция Российской Федерации для меня очень важна. Я хочу у вас как у журналиста спросить, зачем вы мне звоните и говорите мне о том, что Крым... как бы по-другому. Нет. Вы должны сказать тогда Крым - это Россия. Почему вы так не говорите? <...>

Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. При чем здесь Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина - это другое самостоятельное государство. Она же обстреливает нашу территорию - Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливает. Почему вы об этом меня не спрашиваете? <...> Вы, девушка, наверное, из Украины. В России журналисты не задают таких вопросов. Журналисты вообще вопросов не задают".

После настойчивых попыток журналистки получить ответ по поводу обстрела Днепра, Голенков возмутился: "Что, я прямо, бл**ь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас?".

На вопрос, не жалко ли ему людей, которые погибли в Днепре, мужчина ответил: "Какие люди? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю?".

Затем Голенков сказал, что Украина - это "регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете". А в конце разговора добавил: "И все остальное будет наше. До свидания, девушка".

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Темы: Днепрракетный ударРосcия
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