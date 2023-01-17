"Я что, на кнопку нажимал или в самолете сидел?": журналисты пообщались с оккупантами, причастными к удару по Днепру
Служба безопасности Украины установила 6 российских оккупантов, которые причастны к ракетному удару по жилому дому в Днепре. С некоторыми из них журналисты смогли пообщаться.
Источники: издание "Важные истории", пресс-служба СБУ
Детали: СБУ установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.
По фактам военного преступления РФ следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Согласно предварительным данным следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:
- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года рождения;
- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;
- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года рождения;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года рождения;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назиров Динар, 03.07.1985 года рождения;
- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.
Журналисты "Важных историй" нашли в социальных сетях профили российских военных и установили населенные пункты, в которых они родились. К некоторым из них журналистам удалось дозвониться и спросить о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре.
Тимошин родом из города Оленегорск в Мурманской области.
Иваненко родом из города Морозовск в Ростовской области.
Голенков родом из поселка Погар в Брянской области.
Назиров родом из города Бугульма, Татарстан.
Поцелуев родом из села Вязовка в Волгоградской области.
Григорьев родом из города Костанай в Казахстане.
Больше деталей: В разговоре с журналистами Алексей Иваненко заявил, что не знает, что произошло в Днепре, потому что не следит за новостями.
"Я уволился из армии три года назад после того, как мне пробили голову. Вышел на пенсию, занимаюсь сейчас ассенизаторством", - рассказал он.
На вопрос, что он думает о том, что СБУ возбудила против него уголовное дело, Иваненко ответил: "Отлично, мне теперь идти сдаваться?".
Иваненко рассказал, что о других военных из списка СБУ "слышал давно", кроме Олега Тимошина, которого, по его словам, он не знает. О войне РФ против Украины Иваненко "ничего не думает", поскольку "уже нечем думать".
На вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, Динар Назиров ответил, что он "лесовик из лесного хозяйства".
"Не ходите в моем лесу и не пугайте белок", - посоветовал он журналистам, после чего бросил трубку.
Дольше всех со СМИ говорил Дмитрий Голенков. По версии СБУ, Голенков - начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы.
В ответ на вопрос о причастности к обстрелу в Днепре, он задал корреспондентке встречный вопрос о том, кому принадлежит Крым:
"Подождите с обстрелом Днепропетровска. Я все понимаю, что вы хотите у меня спросить. Но я человек Российской Федерации, Конституция Российской Федерации для меня очень важна. Я хочу у вас как у журналиста спросить, зачем вы мне звоните и говорите мне о том, что Крым... как бы по-другому. Нет. Вы должны сказать тогда Крым - это Россия. Почему вы так не говорите? <...>
Я сказал, что четыре субъекта и Крым это наши. При чем здесь Украина? Я вообще Украину не трогаю. Украина - это другое самостоятельное государство. Она же обстреливает нашу территорию - Российскую Федерацию, Донецкую, Херсонскую, Запорожскую область, Крым обстреливает. Почему вы об этом меня не спрашиваете? <...> Вы, девушка, наверное, из Украины. В России журналисты не задают таких вопросов. Журналисты вообще вопросов не задают".
После настойчивых попыток журналистки получить ответ по поводу обстрела Днепра, Голенков возмутился: "Что, я прямо, бл**ь, на кнопку нажимал или в этом самолете сидел? <...> Крым все равно наш и все остальное наше. Чего ты хочешь от нас?".
На вопрос, не жалко ли ему людей, которые погибли в Днепре, мужчина ответил: "Какие люди? О чем ты вообще говоришь, я не понимаю?".
Затем Голенков сказал, что Украина - это "регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете". А в конце разговора добавил: "И все остальное будет наше. До свидания, девушка".
Предыстория:
- 14 января в ходе массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает наказание всем виновным.