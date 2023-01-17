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Кількість має значення: у бою за Бахмут прикордонники знищили взвод росіян

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 11:38
ілюстративне фото ДПСУ

Прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут Донецької області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Впродовж дня 16 січня прикордонники відбивали штурм ворога на один з передових опорних пунктів поблизу Бахмута.

Ворожі сили під прикриттям артилерії провели декілька тривалих атак українських оборонців.

Військовослужбовці прикордонного підрозділу відпрацювали по штурмовиках зі стрілецької зброї, мінометів та гранатними скидами з БПЛА.

Крім того, вогневу підтримку нашим захисникам надали засоби командування Сил оборони на цьому напрямку.

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Дослівно: "Атака окупантів захлинулася. У ході оборонного бою завдано втрат живій силі противника: 12 вбитими, приблизно 17 осіб пораненими".

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
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