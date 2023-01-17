Количество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян
Вторник, 17 января 2023, 10:38
Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут Донецкой области.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: В течение дня 16 января пограничники отражали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута.
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Вражеские силы под прикрытием артиллерии провели несколько длительных атак украинских защитников.
Военнослужащие пограничного подразделения отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с БПЛА.
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Кроме того, огневую поддержку нашим защитникам оказали средства командования Сил обороны на этом направлении.
Дословно: "Атака оккупантов захлебнулась. В ходе оборонительного боя нанесены потери живой силе противника: 12 убитыми, около 17 человек ранеными".