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Количество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 10:38
Количество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян
иллюстративное фото ГПСУ

Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В течение дня 16 января пограничники отражали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута.

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Вражеские силы под прикрытием артиллерии провели несколько длительных атак украинских защитников.

Военнослужащие пограничного подразделения отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с БПЛА.

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Кроме того, огневую поддержку нашим защитникам оказали средства командования Сил обороны на этом направлении.

Дословно: "Атака оккупантов захлебнулась. В ходе оборонительного боя нанесены потери живой силе противника: 12 убитыми, около 17 человек ранеными".

Темы: БахмутПограничная службавойна
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