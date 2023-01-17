Количество имеет значение: в бою за Бахмут пограничники уничтожили взвод россиян

Пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В течение дня 16 января пограничники отражали штурм врага на один из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута.

Вражеские силы под прикрытием артиллерии провели несколько длительных атак украинских защитников.

Военнослужащие пограничного подразделения отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с БПЛА.

Кроме того, огневую поддержку нашим защитникам оказали средства командования Сил обороны на этом направлении.

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Дословно: "Атака оккупантов захлебнулась. В ходе оборонительного боя нанесены потери живой силе противника: 12 убитыми, около 17 человек ранеными".