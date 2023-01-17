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Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 11:06
Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією
Володимир Путін, фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також сформувати новий армійський корпус і два військових округи поблизу кордону з Фінляндією.

Джерело: РИА Новости і російський РБК з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу 

Пряма мова: "Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців. 

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Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти Російської Федерації можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил". 

Деталі: Шойгу повідомив, що збільшення чисельності військ і "масштабні зміни" складу ЗС Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років.

Разом зі збільшенням чисельності армії планується:

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  • створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання – Московський і Ленінградський військові округи;
  • сформувати армійський корпус у Карелії;
  • перетворити на мотострілецькі дивізії сім бригад;
  • посилити бойову складову ВМФ, ВКС і РВСП.

Довідково: І Карелія, і Ленінградська область РФ межують із Фінляндією, яка подала заявку на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що цьому передувало: 

  • 21 грудня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також підвищити граничний вік призову і збільшити кількість контрактників у РФ.
  • У серпні минулого року Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії в кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.

Теми: ПутінРосіяармія
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