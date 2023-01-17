Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 17 січня 2023, 12:06
Володимир Путін, фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також сформувати новий армійський корпус і два військових округи поблизу кордону з Фінляндією.

Джерело: РИА Новости і російський РБК з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу 

Пряма мова: "Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців. 

Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти Російської Федерації можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил". 

Деталі: Шойгу повідомив, що збільшення чисельності військ і "масштабні зміни" складу ЗС Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років.

Разом зі збільшенням чисельності армії планується:

  • створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання – Московський і Ленінградський військові округи;
  • сформувати армійський корпус у Карелії;
  • перетворити на мотострілецькі дивізії сім бригад;
  • посилити бойову складову ВМФ, ВКС і РВСП.

Довідково: І Карелія, і Ленінградська область РФ межують із Фінляндією, яка подала заявку на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: 

  • 21 грудня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також підвищити граничний вік призову і збільшити кількість контрактників у РФ.
  • У серпні минулого року Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії в кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.

Теми: ПутінРосіяармія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови

фото ПАДІННЯ ГВИНТОКРИЛА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС І ДІТИ

Розвідка Британії оцінила ситуацію в Соледарі і Бахмуті

фото, доповнено У Броварах біля дитсадка упав гвинтокрил: є загиблі

Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні – Блінкен

фотоПосольство Росії у Швеції визнало, що Крим – це Україна

Усі новини...
Путін
МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля
ISW пояснив, чому російські провоєнні діячі стримано відреагували на нове призначення Герасимова
Українка обіграла росіянку на Australian Open, попри крики фанатів з прапором Росії і футболками з Путіним
Останні новини
12:49
відео"Вони лізуть - ми їх анульовуємо": едельвейси про знищення "одноразових вагнерівців"
12:45
Німецька Wintershall Dea виходить з Росії: була партнером "Газпрому"
12:44
Удар по Дніпру: 12 тіл і фрагментів тіл не впізнані, 17 осіб вважаються зниклими безвісти – ОВА
12:30
Зеленський прокоментував авіакатастрофу в Броварах: Жахлива трагедія
12:19
"Газу вистачить": "Нафтогаз" домовився про резервування додаткових обсягів газу на опалювальний сезон
12:18
Путін раптово заявив, що в блокаді Ленінграда брали участь представники "багатьох країн Європи"
12:15
Зберігається суттєвий дефіцит в енергосистемі, аварійні відключення у 8 областях – "Укренерго"
12:13
відеоЄгері ДШВ знищили російських диверсантів на Бахмутському напрямку
12:10
СЕО monobank заохочує бізнес в Україні видаляти російську зі своїх інтерфейсів
12:03
Лавров порівняв росіян із євреями, а Захід – із Гітлером
Усі новини...