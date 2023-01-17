Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією

Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також сформувати новий армійський корпус і два військових округи поблизу кордону з Фінляндією.

Джерело: РИА Новости і російський РБК з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу

Пряма мова: "Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців.

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Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти Російської Федерації можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил".

Деталі: Шойгу повідомив, що збільшення чисельності військ і "масштабні зміни" складу ЗС Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років.

Разом зі збільшенням чисельності армії планується:

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створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання – Московський і Ленінградський військові округи;

сформувати армійський корпус у Карелії;

перетворити на мотострілецькі дивізії сім бригад;

посилити бойову складову ВМФ, ВКС і РВСП.

Довідково: І Карелія, і Ленінградська область РФ межують із Фінляндією, яка подала заявку на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що цьому передувало: