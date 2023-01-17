Путін наказав збільшити армію РФ і посилити кордон із Фінляндією
Президент РФ Володимир Путін доручив за наступні три роки збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також сформувати новий армійський корпус і два військових округи поблизу кордону з Фінляндією.
Джерело: РИА Новости і російський РБК з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу
Пряма мова: "Президентом Російської Федерації ухвалено рішення щодо збільшення чисельності Збройних сил до півтора мільйона військовослужбовців.
Гарантовано забезпечити військову безпеку держави, захистити нові суб'єкти і критично важливі об'єкти Російської Федерації можливо тільки за рахунок посилення ключових структурних компонентів Збройних сил".
Деталі: Шойгу повідомив, що збільшення чисельності військ і "масштабні зміни" складу ЗС Росії будуть проводитися протягом 2023-2026 років.
Разом зі збільшенням чисельності армії планується:
- створити два нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднання – Московський і Ленінградський військові округи;
- сформувати армійський корпус у Карелії;
- перетворити на мотострілецькі дивізії сім бригад;
- посилити бойову складову ВМФ, ВКС і РВСП.
Довідково: І Карелія, і Ленінградська область РФ межують із Фінляндією, яка подала заявку на вступ до НАТО на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Що цьому передувало:
- 21 грудня 2022 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що потрібно збільшити російську армію до 1,5 млн військовослужбовців, а також підвищити граничний вік призову і збільшити кількість контрактників у РФ.
- У серпні минулого року Путін встановив штатну чисельність Збройних сил Росії в кількості 2 млн 39 тисяч 758 осіб, з яких 1 млн 150 тисяч 628 - військові.