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Путин поручил увеличить армию РФ и усилить границу с Финляндией

Татьяна ЛозовенкоВторник, 17 января 2023, 12:06
Владимир Путин, фото из открытых источников

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также сформировать новый армейский корпус и два военных округа вблизи границы с Финляндией.

Источник: РИА Новости и российский РБК со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу 

Прямая речь: "Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. 

Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил". 

Детали: Шойгу сообщил, что увеличение численности войск и "масштабные изменения" состава ВС России будут проводиться в течение 2023-2026 годов.

Вместе с увеличением численности армии планируется:

  • создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа;
  • сформировать армейский корпус в Карелии;
  • преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;
  • усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

Справка: И Карелия, и Ленинградская область РФ граничат с Финляндией, которая подала заявку на вступление в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

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Что этому предшествовало: 

  • 21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нужно увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также повысить предельный возраст призыва и увеличить количество контрактников в РФ.
  • В августе прошлого года Путин установил штатную численность Вооруженных сил России в количестве 2 млн 39 тысяч 758 человек, из которых 1 млн 150 тысяч 628 – военные.

Темы: ПутинРосcияармия
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