Путин поручил увеличить армию РФ и усилить границу с Финляндией

Президент страны-агрессора Владимир Путин поручил за следующие три года увеличить российскую армию до 1,5 млн военнослужащих, а также сформировать новый армейский корпус и два военных округа вблизи границы с Финляндией.

Источник: РИА Новости и российский РБК со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу

Прямая речь: "Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих.

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Гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты Российской Федерации возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил".

Детали: Шойгу сообщил, что увеличение численности войск и "масштабные изменения" состава ВС России будут проводиться в течение 2023-2026 годов.

Вместе с увеличением численности армии планируется:

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создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения – Московский и Ленинградский военные округа;

сформировать армейский корпус в Карелии;

преобразовать в мотострелковые дивизии семь бригад;

усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.

Справка: И Карелия, и Ленинградская область РФ граничат с Финляндией, которая подала заявку на вступление в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Что этому предшествовало: