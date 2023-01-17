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Росія досі не допускає Червоний Хрест до українських полонених – омбудсмен

Альона Мазуренко Вівторок, 17 січня 2023, 16:30
ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія досі не допускає Червоний Хрест до українських полонених.

Джерело: Лубінець у Telegram

Дослівно: "МКЧХ досі не має доступу до військовополонених та цивільних заручників.

Однією з тем для обговорення з Омбудсманом Російської Федерації Тетяною Москальковою була тематика Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зокрема, недопуску їхніх представників до військовополонених та цивільних заручників, яких утримує російська сторона".

Деталі: Лубінець повідомив, що запропонував Москальковій провести онлайн-зустріч, де будуть присутні два омбудсмени та керівники постійних моніторингових місій МКЧХ, як з Росії, так і з України.

Український уповноважений вважає, що ця зустріч потрібна для обговорення проблеми допуску і знаходження шляхів її вирішення, щоб представники моніторингових місій могли отримати доступ до українців на окупованих територіях. 

Лубінець також повідомив, що його пропозицію прийняли, але він ще чекає на погодження. 

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Водночас, 17 січня російська омбудсманка Тетяна Москалькова раптово заявила, що не обговорювала з українським представником обмін полоненими.

Український уповноважений ще в кінці 2022 року говорив, що між ним і Москальковою запланована зустріч і вони перш за все будуть говорити про обмін полоненими, зокрема цивільними і пораненими.

Нагадаємо:

  • У січні уповноважені з України і Росії зустрілися в Анкарі. На зустрічі також був присутній омбудсмен Туреччини. За його словами, зустріч почалася із нападок Москалькової, яка звинуватила Україну у розгортанні війні, хоча 24 лютого російська армія вторглася в Україну. Також вона заявляла, що Україна і РФ могли б домовитися, але "Україну зіпсував Захід". Турецький омбудсмен Сереф Малкок заявив, що йому довелося втрутитися і зупинити її.
  • Він також повідомив, що Україна і Росія працюють над великим обміном, в якому загалом може взяти участь 1000 людей. За його словами, український омбудсмен передав російській стороні список із 800 осіб, а Москалькова передала Лубінцю список із 200 осіб.  
  • Малкок додав, що сторони обговорювали створення "гуманітарного коридору" у Стамбулі для будь-якого обміну.

Читайте також: Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою

Теми: полоненіРосіяЧервоний Хрестомбудсмен
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