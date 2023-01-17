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Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным – омбудсмен

Алена МазуренкоВторник, 17 января 2023, 15:30
Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным – омбудсмен
ФОТО LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным.

Источник: Лубинец в Telegram

Дословно: "МККК до сих пор не имеет доступа к военнопленным и гражданским заложникам.

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Одной из тем для обсуждения с Омбудсманом Российской Федерации Татьяной Москальковой была тематика Международного Комитета Красного Креста, в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает российская сторона".

Детали: Лубинец сообщил, что предложил Москальковой провести онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

Украинский уполномоченный считает, что эта встреча нужна для обсуждения проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители мониторинговых миссий могли получить доступ к украинцам на оккупированных территориях. 

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Лубинец также сообщил, что его предложение приняли, но он еще ждет согласования. 

В то же время, 17 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова внезапно заявила, что не обсуждала с украинским представителем обмен пленными.

Украинский уполномоченный еще в конце 2022 года говорил, что между ним и Москальковой запланирована встреча и они прежде всего будут говорить об обмене пленными, в частности гражданскими и ранеными.

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Напомним:

  • В январе уполномоченные из Украины и России встретились в Анкаре. На встрече также присутствовал омбудсмен Турции. По его словам, встреча началась с нападок Москальковой, которая обвинила Украину в развертывании войны, хотя 24 февраля российская армия вторглась в Украину. Также она заявляла, что Украина и РФ могли бы договориться, но "Украину испортил Запад". Турецкий омбудсмен Сереф Малкок заявил, что ему пришлось вмешаться и остановить ее.
  • Он также сообщил, что Украина и Россия работают над большим обменом, в котором в целом может принять участие 1000 человек. По его словам, украинский омбудсмен передал российской стороне список из 800 человек, а Москалькова передала Лубинцу список из 200 человек.
  • Малкок добавил, что стороны также обсуждали создание "гуманитарного коридора" в Стамбуле для любого обмена.

Темы: пленныеРосcияКрасный Крестомбудсмен
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