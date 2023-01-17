Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия до сих пор не допускает Красный Крест к украинским пленным.

Источник: Лубинец в Telegram

Дословно: "МККК до сих пор не имеет доступа к военнопленным и гражданским заложникам.

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Одной из тем для обсуждения с Омбудсманом Российской Федерации Татьяной Москальковой была тематика Международного Комитета Красного Креста, в частности, недопуск их представителей к военнопленным и гражданским заложникам, которых удерживает российская сторона".

Детали: Лубинец сообщил, что предложил Москальковой провести онлайн-встречу, где будут присутствовать два омбудсмена и руководители постоянных мониторинговых миссий МККК, как из России, так и из Украины.

Украинский уполномоченный считает, что эта встреча нужна для обсуждения проблемы допуска и нахождения путей ее решения, чтобы представители мониторинговых миссий могли получить доступ к украинцам на оккупированных территориях.

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Лубинец также сообщил, что его предложение приняли, но он еще ждет согласования.

В то же время, 17 января российский омбудсмен Татьяна Москалькова внезапно заявила, что не обсуждала с украинским представителем обмен пленными.

Украинский уполномоченный еще в конце 2022 года говорил, что между ним и Москальковой запланирована встреча и они прежде всего будут говорить об обмене пленными, в частности гражданскими и ранеными.

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Напомним: