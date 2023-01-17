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По Києву 14 січня Росія вдарила С-400 з Брянської області – Повітряні сили

Валентина РоманенкоВівторок, 17 січня 2023, 18:22
С-400. ілюстративне фото

Повітряні сили підтвердили, що по Києву в суботу 14 січня ворог застосував зенітні ракети С-400 з Брянської області.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 5 каналу і в коментарі УП

Деталі: Полковник зазначив, що вся прифронтова зона вже пів року потерпає від зенітних ракет С-300, які ворог запускає по наземних цілях.

Водночас 14 січня ворог вперше вдарив таким видом озброєння (С-400) по Києву. Удар було завдано з Брянської області РФ. Ігнат уточнив УП, що по Києву та області в суботу ворог випустив понад 10 таких зенітних ракет, які летіли по балістичній траєкторії.

Речник Повітряних сил нагадав, що українська ППО наразі не має засобів для збиття таких ракет. Водночас, за словами Ігната, Сили оборони України працюють над протидією таким крокам противника.

Пряма мова: "Вже пів року вся прифронтова зона – під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили, - Брянська область. І доволі таки з великої дальності. С-400 б’є на понад 200 кілометрів.

Треба розуміти, що і звідти є загроза, тому треба робити певні заходи протидії. Там у противника небагато варіантів, де їх розташовувати. Не буду говорити, що там треба робити, але кроки стосовно цього вже робляться".

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Теми: ракетний ударКиївПовітряні сили ЗСУ
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