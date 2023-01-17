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По Киеву 14 января Россия ударила С-400 из Брянской области – Воздушные силы

Валентина РоманенкоВторник, 17 января 2023, 18:22
С-400. иллюстративное фото

Воздушные силы подтвердили, что по Киеву в субботу 14 января враг применил зенитные ракеты С-400 из Брянской области.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 5 канала и в комментарии УП

Детали: Полковник отметил, что вся прифронтовая зона уже полгода страдает от зенитных ракет С-300, которые враг запускает по наземным целям.

В то же время 14 января враг впервые ударил таким видом вооружения (С-400) по Киеву. Удар был нанесен из Брянской области РФ. Игнат уточнил УП, что по Киеву и области в субботу враг выпустил более 10 таких зенитных ракет, которые летели по баллистической траектории.

Представитель Воздушных сил напомнил, что украинская ПВО пока не имеет средств для сбивания таких ракет. В то же время, по словам Игната, Силы обороны Украины работают над противодействием таким шагам противника.

Прямая речь: "Уже полгода вся прифронтовая зона - под ударом этих ракет. Ничего не изменилось. Изменилось только направление, с которого они впервые это сделали, - Брянская область. И довольно таки с большой дальности. С-400 бьет на более 200 километров.

Надо понимать, что и оттуда есть угроза, поэтому надо принимать определенные меры противодействия. Там у противника немного вариантов, где их располагать. Не буду говорить, что там надо делать, но шаги по этому поводу уже делаются".

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Темы: ракетный ударКиевВоздушные силы ВСУ
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