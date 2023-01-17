У Пентагоні підтвердили, що українські бійці вже вчаться стріляти з "Patriot" у США

Близько сотні українських військовослужбовців прибули до США для навчання застосуванню ракетного комплексу "Patriot".

Джерело: прессекретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Пат Райдер на брифінгу, Міністерство оборони США

Деталі: Райдер зазначив, що українські військовослужбовці прибули до Форт-Сілл, штат Оклахома, де проходять навчання на ракетному комплексі "Патріот". У навчаннях, які триватимуть кілька місяців, беруть участь від 90 до 100 українців.

Речник Пентагону також нагадав, що міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі проведуть чергове засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина, у четвер 19 січня.

"Контактна група відіграє важливу роль у визначенні, синхронізації та забезпеченні надання військового потенціалу, необхідного українцям для захисту своєї батьківщини від російської агресії", – заявив Райдер.

Остін чекає на зустріч з лідерами оборонних відомств близько 50 країн, які входять до цієї важливої групи, що займається питаннями самооборони України, додав Райдер.

Перед прибуттям до Рамштайну Остін відвідає Берлін, де зустрінеться з новим міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

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Пізніше цього місяця Остін вирушить до Індо-Тихоокеанського регіону, де зустрінеться зі своїми колегами з Південної Кореї і Філіппін.

Цьому передувало: Напередодні ЗМІ й американські військові повідомили, що українські бійці прибули до США, аби вчитися користуватися системами "Patriot".

У Форт Сіллі розташований "Fires Center of Excellence", де США навчають роботі на системі ПРО "Patriot" свою армію та військових із інших країн.

Ті ж інструктори, які вчать військових США, країн-союзників та країн-партнерів, готуватимуть українців, заявляли на цій базі.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка на зенітних ракетних комплексів мінімально складає 10 місяців, але США планують навчити українських офіцерів за 10 тижнів.