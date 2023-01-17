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В Пентагоне подтвердили, что украинские бойцы уже учатся стрелять из "Patriot" в США

Елена РощинаВторник, 17 января 2023, 23:32
Комплекс Patriot, AFP via Getty Images

Около сотни украинских военнослужащих прибыли в США для обучения применению ракетного комплекса "Patriot".

Источник: пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Пат Райдер на брифинге, Министерство обороны США

Детали: Райдер отметил, что украинские военнослужащие прибыли в Форт-Силл, штат Оклахома, где проходят учения на ракетном комплексе "Патриот". В учениях, которые продлятся несколько месяцев, принимают участие от 90 до 100 украинцев. 

Представитель Пентагона также напомнил, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал армии Марк Милли проведут очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн", Германия, в четверг 19 января.

"Контактная группа играет важную роль в определении, синхронизации и обеспечении предоставления военного потенциала, необходимого украинцам для защиты своей родины от российской агрессии", – заявил Райдер. 

Остин ждет встречи с лидерами оборонных ведомств около 50 стран, которые входят в эту важную группу и занимаются вопросами самообороны Украины, добавил Райдер. 

Перед прибытием в Рамштайн Остин посетит Берлин, где встретится с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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Позже в этом месяце Остин отправится в Индо-Тихоокеанский регион, где встретится со своими коллегами из Южной Кореи и Филиппин.

Этому предшествовало: Накануне СМИ и американские военные сообщили, что украинские бойцы прибыли в США, чтобы учиться пользоваться системами "Patriot".

В Форт Силли расположен "Fires Center of Excellence", где США учат работе на системе ПРО "Patriot" свою армию и военных из других стран.

Те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров, будут готовить украинцев, заявляли на этой базе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка на зенитных ракетных комплексах минимально составляет 10 месяцев, но США планируют обучить украинских офицеров за 10 недель.

Темы: PatriotСШАВооруженные силыоружие
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