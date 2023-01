Українські військові прибули в США навчатися на Patriot - ЗМІ

Близько сотні українських військових, які навчатимуться на операторів та обслугу систем протиповітряної оборони Patriot, вже прибули на базу в Оклахомі.

Як пише "Європейська правда", про це заявила спецкореспондентка американського Fox News.

Ліз Фріден опублікувала відео літака, який, за її словами - борт з українськими військовими, що приземляється в аеропорту Форт Сілл.

FOX EXCLUSIVE: Video shows the plane carrying 90-100 Ukrainian soldiers landing at Fort Sill regional airport to begin training on the Patriot missile system this week at Fort Sill, Oklahoma @WestfallAustin pic.twitter.com/z46YaPzzOF