Кіссінджер змінив свою позицію щодо членства України в НАТО

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був противником членства України в Альянсі.

Джерело: видання "Укрінформ", яке цитує виступ 99-річного Кіссінджера на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Пряма мова: "До цієї війни я був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу".

Деталі: Кіссінджер наголосив, що приєднання України до НАТО було б доречним після того, як настане мир.

При цьому колишній посадовець заявив, що необхідно уникнути ліквідації Росії як самостійної держави.

"Знищення РФ як держави, яка може реалізовувати власну політику, відкриє величезну територію, що охоплює 11 часових поясів, для внутрішніх конфліктів та зовнішнього втручання в той момент, коли там зберігається понад 15 тис. одиниць ядерної зброї", - сказав він.

Що цьому передувало:

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